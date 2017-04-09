Боевики угрожают жителям Донецка за долги по коммуналке

В Донецке жителям угрожают не выпускать за пределы оккупированных территорий в случае задолженности за коммунальные услуги. Фото уведомления об этом дончане разместили в соцсетях.

"В случае непогашения задолженности государственный исполнитель обратится в суд с представлением об установлении в отношении вас ограничения выезда за пределы "ДНР", – говорится в одном из подобным уведомлений, который получили жители Донецка.

"Мы и так уже живем в натуральном гетто, а теперь еще и хотят запретить выезжать из него. Не "республика", а рай, – с сарказмом говорит житель Донецка Александр. – Закрыли предприятия, разворовали шахты, выкинули людей на улицу и требуют, чтобы они платили. А откуда народ деньги возьмет – не подумали?"

Дончане говорят, что миф о дешевых коммунальных услугах в самопровозглашенных республиках уже давно развеян. Также дончане заявляют, что жители поселка шахты "Октябрьский рудник" получили требования погасить задолженность по коммунальным услугам за 2014 год.

"Нам лично в администрации Мартынов (тогдашний "глава администрации Донецка. – Авт.) сказал, что "Октябрьский" не будет платить коммуналку полгода. Потому что обстрелы были сильные, мусор не вывозился, света, газа, воды сутками не было. А теперь нас заставляют платить", – утверждает жительница поселка Елена.