Боевики угрожают жителям Донецка за долги по коммуналке

Вчера, 13:36

Горожанам хотят запретить выезд из оккупированного "гетто"

Боевики угрожают мирным жителям. Фото: AFP
Боевики угрожают мирным жителям. Фото: AFP

В Донецке жителям угрожают не выпускать за пределы оккупированных территорий в случае задолженности за коммунальные услуги. Фото уведомления об этом дончане разместили в соцсетях.

"В случае непогашения задолженности государственный исполнитель обратится в суд с представлением об установлении в отношении вас ограничения выезда за пределы "ДНР", – говорится в одном из подобным уведомлений, который получили жители Донецка.

"Мы и так уже живем в натуральном гетто, а теперь еще и хотят запретить выезжать из него. Не "республика", а рай, – с сарказмом говорит житель Донецка Александр. – Закрыли предприятия, разворовали шахты, выкинули людей на улицу и требуют, чтобы они платили. А откуда народ деньги возьмет – не подумали?"

Дончане говорят, что миф о дешевых коммунальных услугах в самопровозглашенных республиках уже давно развеян. Также дончане заявляют, что жители поселка шахты "Октябрьский рудник" получили требования погасить задолженность по коммунальным услугам за 2014 год.

"Нам лично в администрации Мартынов (тогдашний "глава администрации Донецка. – Авт.) сказал, что "Октябрьский" не будет платить коммуналку полгода. Потому что обстрелы были сильные, мусор не вывозился, света, газа, воды сутками не было.  А теперь нас заставляют платить", – утверждает жительница поселка Елена.

17884059_1358222807590561_5338747436094042833_n
газ, коммунальные услуги, долги, жители, зарплаты, воды, боевики, требования, ДНР
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики угрожают жителям Донецка за долги по коммуналке". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевики обстреляли собственные позиции. Фото: AFP

Боевики нанесли удар по своим позициям

Вчера, 12:23

В разведке рассказали о мотивах поступка противника

Донбасс

Ситуация на Донбассе резко обострилась

Вчера, 08:40

Эпицентром огневого противостояния продолжает оставаться Приморское направление

Донбасс

Ирина Кухтина. Фото: npu.gov.ua

Девушка-офицер задержала беглого боевика на Донбассе

8 Апреля, 20:03

Преступник разочаровался в своих "коллегах" и сбежал в Мариуполь

Донбасс

С утра боевики 18 раз обстреляли позиции ВСУ. Фото: AFP

Боевики показали, что перемирие не для них

8 Апреля, 18:38

С утра вражеские войска открывали огонь почти два десятка раз

Донбасс

Противостояние на востоке продолжается. Фото: AFP

Беспокойная ночь на Донбассе: более 40 обстрелов и раненые бойцы

8 Апреля, 08:27

По данным военных, боевики применяют запрещенное Минскими соглашениями вооружение 

Политика

Третья годовщина. Сепаратистский мятеж на востоке Украины проходил под флагами России. Фото AFP

В псевдореспубликах на Донбассе боятся голода уже этим летом

8 Апреля, 08:07

Как живут люди на захваченных боевиками территориях

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования