Боевики устали и "уходят" – разведка

В рядах боевиков морально-психологическое состояние личного состава продолжает оставаться на низком уровне. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В 1-й отдельной мотострелковой бригаде (Кальмиусское) и 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) отмечается увеличение количества случаев подачи рапортов на увольнение из-за недовольства военнослужащих пренебрежительным поведением российских офицеров и долговременных психофизических нагрузок от боевых действий", – сообщили в разведке.

Кроме того, командование боевиков, видя плачевную ситуацию с некомплектом подразделений, скрывает реальные потери.

Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.