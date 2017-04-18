Боевики устали и "уходят" – разведка
Командование противника продолжает скрывать потери
В рядах боевиков морально-психологическое состояние личного состава продолжает оставаться на низком уровне. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"В 1-й отдельной мотострелковой бригаде (Кальмиусское) и 9-м отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты (Новоазовск) отмечается увеличение количества случаев подачи рапортов на увольнение из-за недовольства военнослужащих пренебрежительным поведением российских офицеров и долговременных психофизических нагрузок от боевых действий", – сообщили в разведке.
Кроме того, командование боевиков, видя плачевную ситуацию с некомплектом подразделений, скрывает реальные потери.
Напомним, за минувшие сутки противник 32 раза нарушил режим прекращения огня.
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