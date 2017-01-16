Боевики установили специальные блокпосты на Донбассе

Теперь проверки будут проходить не только мирные жители, но и сами боевики

Боевики усиливают меры безопасности на оккупированных территориях из-за проблем в собственных рядах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, по данным ведомства, для усиления контроля и поддержания надлежащей воинской дисциплины в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты в Новоазовске направлено подразделение специального назначения ВС РФ.

"Данным подразделением на территории Новоазовского района установлены блокпосты, на которых осуществляется проверка военных и гражданских лиц", – пояснили в разведке.

Напомним, на Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом.