Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Боевики установили специальные блокпосты на Донбассе http://www.segodnya.ua/img/article/7887/12_main.1484578632.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7887/12_tn.1484578632.jpg Донбасс Теперь проверки будут проходить не только мирные жители, но и сами боевики

Боевики установили специальные блокпосты на Донбассе

Сегодня, 16:55

Теперь проверки будут проходить не только мирные жители, но и сами боевики

Боевики усиливают меры безопасности. Фото: AFP
Боевики усиливают меры безопасности. Фото: AFP

Боевики усиливают меры безопасности на оккупированных территориях из-за проблем в собственных рядах. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, по данным ведомства, для усиления контроля и поддержания надлежащей воинской дисциплины в 9 отдельном штурмовом мотострелковом полку морской пехоты в Новоазовске направлено подразделение специального назначения ВС РФ.

"Данным подразделением на территории Новоазовского района установлены блокпосты, на которых осуществляется проверка военных и гражданских лиц", – пояснили в разведке.

Напомним, на Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом.
проверка, назначения, боевики, подразделение, блокпосты, новоазовск, вс рф
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики установили специальные блокпосты на Донбассе". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Бои не утихают. Фото: unm.org.ua

Самые горячие точки Донбасса 16 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Сегодня, 13:34

Противник применил противотанковые ракетные комплексы и нанес урон военным

Донбасс

Боевики несут потери. Фото: AFP

Украинские военные нанесли урон боевикам

Сегодня, 13:07

За минувшую неделю в рядах противника зафиксировано много убитых и раненых

Донбасс

Боевики ушли с позиций. Фото: AFP

На Донбассе боевики бросили свои позиции

Сегодня, 11:43

Украинская разведка рассказала об очередных дезертирах противника

Донбасс

Жертвами разборок стали 20 боевиков. Фото: AFP

На Донбассе боевики устроили кровавые разборки с российским спецназом

Сегодня, 11:13

В рядах противника разгорелся нешуточный конфликт

Украина

Фото: ТАСС

Политолог пояснил, почему Путин согласился на проверку Украиной Ростовской области РФ

Сегодня, 08:20

Россия дала добро на проверку приграничных территорий на предмет наличия военной техники

Политика

Александр Мотузяник. Фото mediarnbo.org

В Минобороны Украины рассказали, как будут проверять воинские части России

Вчера, 13:23

В рамках мер инспектирования планируется получение информации от командиров российских подразделений, вертолетный облет и сухопутная проверка территории РФ  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.