Боевики устроили кровавый беспредел на Донбассе: есть жертвы

На Донбассе продолжают фиксироваться случаи противоправных действий боевиков в отношении местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, на оккупированной территории Луганской области боевики убили мирного жителя, еще один гражданский получил ранения. Впрочем, на этом "деятельность" противника не закончилась.

"В Луганске двое боевиков, угрожая оружием ограбили местного жителя и скрылись на его автомобиле", – констатирует разведка.

Напомним, украинские военные понесли потери на Донбассе.