Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Боевики устроили кровавый беспредел на Донбассе: есть жертвы http://www.segodnya.ua/img/article/7883/46_main.1484473818.png http://www.segodnya.ua/img/article/7883/46_tn.1484473818.png Донбасс На оккупированных территориях продолжает страдать мирное население

Боевики устроили кровавый беспредел на Донбассе: есть жертвы

Сегодня, 11:48

На оккупированных территориях продолжает страдать мирное население

От рук боевиков гибнут мирные жители. Фото: grim.com.ru
От рук боевиков гибнут мирные жители. Фото: grim.com.ru

На Донбассе продолжают фиксироваться случаи противоправных действий боевиков в отношении местного населения. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, на оккупированной территории Луганской области боевики убили мирного жителя, еще один гражданский получил ранения. Впрочем, на этом "деятельность" противника не закончилась. 

"В Луганске двое боевиков, угрожая оружием ограбили местного жителя и скрылись на его автомобиле", – констатирует разведка.

Напомним, украинские военные понесли потери на Донбассе.
луганск, жертвы, женщина, население, боевики, ранения, ограбили, происшествия, беспредел, На Донбассе
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики устроили кровавый беспредел на Донбассе: есть жертвы". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Бойцы ВСУ. Фото: из открытых источников

Украинские военные понесли потери на Донбассе

Сегодня, 11:13

За минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 60 обстрелов

Политика

Андрей Билецкий. Фото: из открытых источников

Лидер "Азова" обвинил руководство Нацгвардии в сепаратизме и коррупции

Сегодня, 10:34

Билецкий заявил о коррупционной составляющей в Нацгвардии и о том, что эта "система ворует каждую третью гривну"

Донбасс

Боевики отдали тела украинских бойцов. Фото: Фейсбук

Стала известна причина гибели трех военных, тела которых передали боевики

Сегодня, 09:28

На данный момент тела военнослужащих направляют из Днепра к местам захоронения

Донбасс

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе резко обострилась

Сегодня, 08:39

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное

Донбасс

Обстрелы не утихают. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе: есть погибшие и раненые бойцы

Вчера, 19:18

Военные насчитали 28 обстрелов, перемирие боевики не соблюдают 

Донбасс

Противостояние на востоке продолжается. Фото: AFP

Ситуация на Донбассе: боевые столкновения и провокационные обстрелы

Вчера, 15:40

Cреди украинских бойцов есть раненые 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.