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Боевики устроили показательный обстрел Дебальцево для росСМИ, чтобы обвинить ВСУ – разведка http://www.segodnya.ua/img/article/7827/74_main.1482605341.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/74_tn.1482605341.jpg Донбасс Gротивник принимает меры с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря этого года

Боевики устроили показательный обстрел Дебальцево для росСМИ, чтобы обвинить ВСУ – разведка

Сегодня, 20:49

Gротивник принимает меры с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря этого года

Боевики на Донбассе. Фото: AFP
Боевики на Донбассе. Фото: AFP

Боевики вчера с применением минометов калибра 82 мм обстреляли временно оккупированный Дебальцево и для фиксации последствий с целью дискредитации Вооруженных сил Украины привлекли представителей российских СМИ.

Как отмечает на своей странице в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины, противник принимает меры с целью обвинения украинской стороны в срыве достигнутых договоренностей по взаимному прекращению огня с 24 декабря этого года.

"23 декабря э.г. российскими оккупационными войсками осуществлено обстрелы г. Дебальцево с применением минометов калибра 82 мм. Для фиксации последствий провокации, подготовки и распространения пропагандистских материалов, дискредитирующих ВС Украины, привлечено корреспондентские группы ведущих российских СМИ под руководством офицеров Центра информационно-психологического противоборства Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", – отмечается в сообщении ГУР.

Как сообщалось, сегодня с полуночи на Донбассе вступил в силу режим прекращения огня, договоренности о внедрении которого было достигнуто в рамках Трехстороннего контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе по инициативе президента Украины Петра Порошенко. Однако, по данным пресс-центра Штаба по руководству боевой операцией на Донбассе, боевики периодически совершают провокационные обстрелы позиций украинских военных.
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