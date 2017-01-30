Боевики в страхе стягивают танки и "Стрелы" под Авдеевку

Сегодня, 13:02

Эксперты рассказали, чего опасается противник

Противник стягивает силы. Фото: AFP
Противник стягивает силы. Фото: AFP

Севернее Макеевки сосредотачиваются две тактические группы боевиков размером с усиленную роту каждая. Об этом сообщает группа военных экспертов "Информационное сопротивление".

По их информации, в составе одной из данных тактических групп зафиксированы танки (5 единиц). Кроме того, западнее Харцызска зафиксированы два зенитно-ракетных комплекса "Стрела-10М", следовавшие маршем на Макеевку.

"Очевидно, данные перемещения связаны с активизацией оккупантов в районе Авдеевки и в северной части Донецка, при этом противник боится применения ВСУ боевой авиации в ответ на свои действия", – пояснили в ИС.

Напомним, украинские военные понесли новые потери под Авдеевкой.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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