Боевики вернули тела трех украинских военных

Сегодня в Донецке представителям гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщает Штаб военной операции.

"Тела доставят в Днепр, где они будут переданы следственным органам Национальной полиции Украины и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", – отметили в Штабе.

По словам военных, в ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие.

Как сообщалось ранее, бойцы из части морской пехоты выполняли задание возле линии разграничения, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.