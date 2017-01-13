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Боевики вернули тела трех украинских военных http://www.segodnya.ua/img/article/7881/5_main.1484323667.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/5_tn.1484323667.jpg Донбасс Передача состоялась сегодня в оккупированном Донецке

Боевики вернули тела трех украинских военных

Сегодня, 18:05

Передача состоялась сегодня в оккупированном Донецке

Боевики отдали тела украинских бойцов. Фото: Фейсбук
Боевики отдали тела украинских бойцов. Фото: Фейсбук

Сегодня в Донецке представителям гуманитарного проекта ВСУ "Эвакуация 200" передали тела трех погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщает Штаб военной операции.

"Тела доставят в Днепр, где они будут переданы следственным органам Национальной полиции Украины и представителям Днепропетровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", – отметили в Штабе.

По словам военных, в ближайшее время состоится процесс опознания тел, а также судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти и обстоятельства, при которых погибли украинские военнослужащие.

Как сообщалось ранее, бойцы из части морской пехоты выполняли задание возле линии разграничения, после чего не вернулись к месту расположения подразделения. Их разыскивали несколько дней.
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Вы сейчас просматриваете новость "Боевики вернули тела трех украинских военных". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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