Боевики вновь применили запрещенное оружие – штаб АТО

Вчера, 19:44

Противник обстреливал украинских бойцов на всех направлениях


С полуночи 22 августа боевики на Донбассе восемь раз нарушили перемирие, в основном противник открывал огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Согласно сообщению, боевики применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение – около полуночи они выпустили 20 мин калибра 120 мм и 82 мм по опорным пунктам сил АТО вблизи Марьинки.

Кроме того, на Приморском направлении почти в час ночи боевики в очередной раз целенаправленно били из крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Красногоровки.

На Донецком направлении под огнем противника оказались укрепления сил АТО в районе Авдеевской промзоны и Каменки. Кроме того, на Луганском направлении боевики обстреливали силы АТО из гранатометов вблизи Донца и Крымского.

Напомним, Россия может спровоцировать "горячую фазу войны", заявил президент Украины Петр Порошенко.
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"Сегодня"

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