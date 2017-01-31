Боевики выбрали новые цели на Донбассе

Сегодня, 12:06

Минувшей ночью под обстрел, кроме Авдеевки, попали Марьинка и Красногоровка

Боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку. Фото: AFP
Боевики обстреляли Марьинку и Красногоровку. Фото: AFP

Минувшей ночью под обстрел боевиков попала не только Авдеевка. По информации полиции Донецкой области, противник также обстреливал окраины Марьинки и Красногоровки.

"В настоящее время известно о повреждении частного дома по ул. Шевченко в Красногоровке. Информации о пострадавших нет", – рассказали в полиции.

В свою очередь в Марьинке было повреждено здание и автомобиль. В общей сложности противник обстреливал эти два населенных пункта с 21.00 и до 1.00. 

Правоохранители квалифицировали инциденты как "теракт".

Напомним, за минувшие сутки позиции украинских военных на Донбассе збыли обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы. Самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки.

Авдеевка осталась полностью без света и тепла, при этом температура воздуха достигает 20 градусов мороза. Также в результате обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, которая подавала на город воду.

Из-за ситуации в Авдеевке Петр Порошенко прервал свой визит в Германию, чтобы координировать меры по предотвращению гуманитарной катастрофы. В городе объявлено чрезвычайное положение.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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