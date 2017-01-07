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Боевики выпустили десятки артснарядов по военым под Мариуполем http://www.segodnya.ua/img/article/7861/70_main.1483787308.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/70_tn.1483787308.jpg Донбасс Противник активнее всего действует на Приморском направлении

Боевики выпустили десятки артснарядов по военым под Мариуполем

Сегодня, 13:05

Противник активнее всего действует на Приморском направлении

Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP
Боевики продолжают атаковать. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики совершили более 20 обстрелов на Мариупольском (Приморском) направлении. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"На южных рубежах направления враг провел 25 обстрелов украинских позиций. При этом боевики использовали весь спектр имеющегося вооружения, за исключением реактивной артиллерии и танков", – пояснил Мотузяник.

Согласно подсчетам, по украинским позициям на этом участке фронта было выпущено 50 минометных мин и 25 артснарядов. В частности, интенсивные обстрелы из тяжелого вооружения произошли в Водяном и Широкино – они начались с наступлением темноты и продолжались, с перерывами, более двух часов.

Напомним, на Донбассе захлебнулась "рождественская" атака боевиков.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики выпустили десятки артснарядов по военым под Мариуполем". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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