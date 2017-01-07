Боевики выпустили десятки артснарядов по военым под Мариуполем

За минувшие сутки боевики совершили более 20 обстрелов на Мариупольском (Приморском) направлении. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник.

"На южных рубежах направления враг провел 25 обстрелов украинских позиций. При этом боевики использовали весь спектр имеющегося вооружения, за исключением реактивной артиллерии и танков", – пояснил Мотузяник.

Согласно подсчетам, по украинским позициям на этом участке фронта было выпущено 50 минометных мин и 25 артснарядов. В частности, интенсивные обстрелы из тяжелого вооружения произошли в Водяном и Широкино – они начались с наступлением темноты и продолжались, с перерывами, более двух часов.

Напомним, на Донбассе захлебнулась "рождественская" атака боевиков.