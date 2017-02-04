Боевики выпустили по Сартане 40 ракет БМ-21 "Град"

Сегодня, 09:55

На некоторых улицах вследствие обстрела повреждены жилые дома

Боевики не прекращают обстрелы. Фото: Facebook
Боевики не прекращают обстрелы. Фото: Facebook

Вечерний обстрел поселка Сартана со стороны боевиков привел к обесточиванию нескольких улиц, кроме того, без электроснабжения остается село Талаковка, сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, боевики обстреляли Сартану из крупнокалиберного оружия, разорвалось около 40 снарядов БМ-21 Град.

"Произошло попадание в электрическую подстанцию, в результате чего обесточены улицы: Северная, Крайняя, Генерала Куркчи, Шмидта, Пушкина, Папанина, Воинов Освободителей, Городня", – уточнил начальник облполиции.

По его данным, на некоторых улицах вследствие обстрела повреждены жилые дома.

"Без света остается с.Талаковка. Пострадавших нет", – уточнил он.

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Ранее сообщалось, что ситуация на Донбассе за последние сутки обострилась. По данным военных, боевики за минувшие сутки 115 раз обстреляли позиции украинских бойцов.  Трое солдат погибли. 
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