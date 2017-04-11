Боевики выступили против своих командиров

Вчера, 10:50

В рядах противника нарастает недовольство из-за российских офицеров 

В рядах противника ширятся протесты. Фото: AFP
В рядах противника ширятся протесты. Фото: AFP

На временно оккупированных территориях Донбасса среди незаконных вооруженных формирований нарастают протестные настроения. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, среди боевиков так называемой "ЛНР" наблюдается рост недовольства личного состава безответственным отношением должностных лиц из числа офицеров ВС РФ к обеспечению надлежащих условий прохождения службы.

"В течение марта-апреля 28 военнослужащих подали рапорты на увольнение. Недовольные военнослужащие обвиняют командира бригады и офицеров штаба в систематическом злоупотреблении спиртными напитками, отдаче в нетрезвом состоянии нецелесообразных и противоречивых приказов и распоряжений, что приводит к чрезмерной физической и моральной нагрузке и небоевым потерям среди личного состава. Для проверки состояния дел в бригаду прибыла комиссия корпуса", – говорится в сообщении разведки.

Напомним, за минувшие сутки боевики 64 раза нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Виктор Головачев

Источник:

"Сегодня"

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