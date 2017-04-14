Боевики вывели из строя военных

За минувшие сутки боевики 65 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольском направлении в районе Водяного украинских военных обстреляли из 122-мм артиллерии, 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. Позиции в Широкино попали под огонь 120-мм минометов, вооружения БМП, зенитных установок ЗУ-23-2, гранатометов и стрелкового оружия. Морпехов у Гнутово обстреляли из 120-мм минометов и стрелкового оружия. Кроме того, в районе Водяного, Талаковки, Павлополя и Новотроицкого активно действовали снайперы противника.

На Донецком направлении Авдеевку обстреляли из крупнокалиберных минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Военные в Опытном попали под огонь противотанкового ракетного комплекса, 82-мм минометов, гранатометов и вооружения БМП. В районе Каменки противник применил зенитные установки ЗУ-23-2 и гранатометы.

На Луганском направлении, из гранатометов различных систем обстреливали военных у Новоалександровки и Катериновки.

За минувшие сутки двое украинских бойцов получили ранения.