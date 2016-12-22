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Боевики вывели из строя военных на Светлодарской дуге http://www.segodnya.ua/img/article/7820/11_main.1482406618.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/11_tn.1482406618.jpg Донбасс Противостояние на этом участке не утихает

Боевики вывели из строя военных на Светлодарской дуге

Сегодня, 13:34

Противостояние на этом участке не утихает

Военные понесли нелетальные потери. Фото: unm.org.ua
Военные понесли нелетальные потери. Фото: unm.org.ua

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Вместе с тем, сообщил он, 11 военнослужащих получили ранения. Это произошло на Светлодарской дуге в результате обстрелов боевиков.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена. 

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
боевики, ранения, светлодарск, минувшие сутки
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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