Боевики вывели из строя военных на Светлодарской дуге
Противостояние на этом участке не утихает
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Об этом сегодня рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.
Вместе с тем, сообщил он, 11 военнослужащих получили ранения. Это произошло на Светлодарской дуге в результате обстрелов боевиков.
Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.
По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.
Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.
Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.
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