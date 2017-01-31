Боевики за двое суток осуществили 1200 обстрелов Авдеевки – Зубко

Незаконные вооруженные формирования за двое суток (29 и 30 января) осуществили в целом 1200 обстрелов Авдеевки (Донецкая область), сообщил вице-премьер – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, ссылаясь на данные Министерства обороны.

"Самое главное сейчас – обеспечение режима тишины в Авдеевке для осуществления аварийно-восстановительных работ. В настоящее время сформировано шесть пиротехнических расчетов ГСЧС и саперов Минобороны. По данным Минобороны, на протяжении 29 января боевики осуществили 400 обстрелов по городу, а 30 января – 800", – сказал Зубко.

По данным военных, самой напряженной остается ситуация на Донецком направлении в районе Авдеевки. Здесь незаконные вооруженные формирования применяли 152 и 122 мм артиллерию, 120 и 82 мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

30 января в результате обстрелов боевиков Авдеевка осталась без электричества, воды и тепла. Люди готовы бежать из Авдеевки.

В городе объявлено чрезвычайное положение.