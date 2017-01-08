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Боевики задолжали Украине сотни миллионов за воду http://www.segodnya.ua/img/article/7863/70_main.1483884800.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/70_tn.1483884800.jpg Донбасс Коммунальщики получили лишь малую часть суммы

Боевики задолжали Украине сотни миллионов за воду

Сегодня, 16:10

Коммунальщики получили лишь малую часть суммы

Боевики задолжали сотни миллионов. Фото: AFP
Боевики задолжали сотни миллионов. Фото: AFP

Оккупированные территории Луганской области оплатили лишь 4% от суммы долга за водоснабжение. Об этом сообщил глава ОГА Юрий Клименко.

По его словам, речь идет о 10,5 млн. гривен.

"Общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн.грн., в результате чего у Попаснянского райоводоканала возникли проблемы с расчетами с Луганским энергетическим объединением. В октябре-ноябре Международный Красный Крест уплатил 700 тыс. долларов, которые КП "Попаснянский районный водоканал" задолжало за потребленную электроэнергию, поставляя воду на неподконтрольную часть области", – пояснил Клименко.

По его словам, сейчас механизм расчетов позволит сбалансировать работу предприятия и обеспечить круглосуточную подачу воды для 600 тысяч жителей.
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Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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