Боевики задолжали Украине сотни миллионов за воду

Оккупированные территории Луганской области оплатили лишь 4% от суммы долга за водоснабжение. Об этом сообщил глава ОГА Юрий Клименко.

По его словам, речь идет о 10,5 млн. гривен.

"Общая сумма долга так называемой "ЛНР" за воду составила почти 260 млн.грн., в результате чего у Попаснянского райоводоканала возникли проблемы с расчетами с Луганским энергетическим объединением. В октябре-ноябре Международный Красный Крест уплатил 700 тыс. долларов, которые КП "Попаснянский районный водоканал" задолжало за потребленную электроэнергию, поставляя воду на неподконтрольную часть области", – пояснил Клименко.

По его словам, сейчас механизм расчетов позволит сбалансировать работу предприятия и обеспечить круглосуточную подачу воды для 600 тысяч жителей.