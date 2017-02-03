Боевики загнали жителей Марьинки в подвалы (фото)

В четверг, 2 февраля, боевики устроили массированный обстрел Марьинки. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Обстрел продолжался примерно до 23.30. Эту ночь жители Марьинки провели в подвалах", – пояснили в полиции.

На данный момент известно о повреждениях домов по улицам: Первомайская, 60; Горького, 21; Матросова 11а и 14а. Кроме того, из-за обстрелов учебный процесс в школах Марьинки был приостановлен до 6 февраля. Также в городе – серьезные проблемы с энергоснабжением.

Напомним, боевики нанесли удар по окрестностям Мариуполя.