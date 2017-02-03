Боевики загнали жителей Марьинки в подвалы (фото)

Сегодня, 11:38

Противник нанес удар по мирному населению города


Боевики обстреляли Марьинку. Фото: полиция

Боевики обстреляли Марьинку. Фото: полиция

Боевики обстреляли Марьинку. Фото: полиция

Боевики обстреляли Марьинку. Фото: полиция

В четверг, 2 февраля, боевики устроили массированный обстрел Марьинки. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"Обстрел продолжался примерно до 23.30. Эту ночь жители Марьинки провели в подвалах", – пояснили в полиции.

На данный момент известно о повреждениях домов по улицам: Первомайская, 60; Горького, 21; Матросова 11а и 14а. Кроме того, из-за обстрелов учебный процесс в школах Марьинки был приостановлен до 6 февраля. Также в городе – серьезные проблемы с энергоснабжением.

Напомним, боевики нанесли удар по окрестностям Мариуполя.
электроэнергия, улицы, полиция, боевики, полицейские, повреждения, ремонтные работы, марьинка, обстреляли
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевики загнали жителей Марьинки в подвалы (фото)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Следы пусков ракет РСЗО, Донецк. Фото: Bellingcat

Живой щит: боевики стреляют из жилых кварталов Донецка - Bellingcat

Сегодня, 11:24

Расследование показало, что незаконные вооруженные формирования обстреливают Авдеевку с позиций рядом с гражданскими объектами

Донбасс

Боевики обстреляли Сартану. Фото: AFP

Боевики нанесли удар по окрестностям Мариуполя

Сегодня, 09:46

Под огонь противника попал поселок Сартана

Донбасс

Боевики обстреляли пункт пропуска "Марьинка". Фото: AFP

Боевики атаковали пограничников

Сегодня, 09:34

Противник обстрелял пункт пропуска "Марьинка"

Донбасс

Александр Хуг, фото sharij.net

Хуг заявил, что слышит "входящие" и "исходящие" выстрелы в центре Донецка

Сегодня, 02:27

Он также отметил, что СММ ОБСЕ планирует этой ночью проверить районы города, которые в первую очередь могут пострадать

Донбасс

Авдеевка, фото rbc.ua

Обстрел пункта помощи в Авдеевке: два человека убиты, еще два - ранены

Сегодня, 00:57

Среди пострадавших представитель СМИ

Политика

Владимир Ельченко, фото pravda.com.ua

Ельченко в СБ ООН: Боевики продолжают обстреливать жилые районы Авдеевки

Сегодня, 00:05

Один из снарядов взорвался рядом с временной станцией теплоснабжения, сообщил представитель Украины на заседании Совбеза ООН

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования