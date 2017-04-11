Боевики запретили ОБСЕ общаться с населением

Вчера, 13:48

Инцидент произошел в Донецкой области

Боевики помешали наблюдателям. Фото: AFP
Боевики помешали наблюдателям. Фото: AFP

Боевики препятствовали деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Об этом говорится в отчете миссии.

Так, вооруженный боевик не разрешил наблюдателям пообщаться с представителями местного "Центра социальной помощи и административных услуг", расположенного вблизи блокпоста в 17 км к юго-западу от Донецка.

"В Ясиноватой вооруженный член "ДНР" приказал патрулю развернуться, ссылаясь на то, что наблюдатели находились слишком близко к линии соприкосновения", – говорится в отчете.

Также патрулю миссии не удалось получить доступ к месту размещения отведенного тяжелого вооружения, поскольку членов т.н. "ДНР", которые могли бы впустить наблюдателей, на месте не было. 

Напомним, сегодня утром боевики обстреляли Марьинку.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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