Боевики запретили ОБСЕ общаться с населением
Инцидент произошел в Донецкой области
Боевики препятствовали деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Об этом говорится в отчете миссии.
Так, вооруженный боевик не разрешил наблюдателям пообщаться с представителями местного "Центра социальной помощи и административных услуг", расположенного вблизи блокпоста в 17 км к юго-западу от Донецка.
"В Ясиноватой вооруженный член "ДНР" приказал патрулю развернуться, ссылаясь на то, что наблюдатели находились слишком близко к линии соприкосновения", – говорится в отчете.
Также патрулю миссии не удалось получить доступ к месту размещения отведенного тяжелого вооружения, поскольку членов т.н. "ДНР", которые могли бы впустить наблюдателей, на месте не было.
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики запретили ОБСЕ общаться с населением". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии