Боевики запретили ОБСЕ общаться с населением

Боевики препятствовали деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). Об этом говорится в отчете миссии.

Так, вооруженный боевик не разрешил наблюдателям пообщаться с представителями местного "Центра социальной помощи и административных услуг", расположенного вблизи блокпоста в 17 км к юго-западу от Донецка.

"В Ясиноватой вооруженный член "ДНР" приказал патрулю развернуться, ссылаясь на то, что наблюдатели находились слишком близко к линии соприкосновения", – говорится в отчете.

Также патрулю миссии не удалось получить доступ к месту размещения отведенного тяжелого вооружения, поскольку членов т.н. "ДНР", которые могли бы впустить наблюдателей, на месте не было.

Напомним, сегодня утром боевики обстреляли Марьинку.