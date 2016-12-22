Боевики запретили проезд наблюдателям ОБСЕ

В Луганской области боевики задержали наблюдателей ОБСЕ. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии организации (СММ ОБСЕ).

Согласно отчету, инцидент произошел на блокпосту самопровозглашенной "ЛНР" в районе с. Веселогоровка.

"Вооруженные мужчины не пропустили наблюдателей в населенный пункт, сославшись на полученный от "командира" приказ не пропускать патрули Миссии. СММ уведомила СЦКК об этом", – отметили наблюдатели.

Напомним, 18 декабря с 5:50 боевики пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе ожесточенного двухчасового боя погибли пять украинских военных, еще шесть защитников были ранены. Тем не менее, атака противника была остановлена.

По подтвержденным данным разведки, потери боевиков в этом бою составили около 20 человек убитыми и до 30 раненых.

Позже стало известно, что один из украинских бойцов попал в плен во время боя.

Во вторник, 20 декабря, противник вновь предпринял попытку штурма, но отступил, понеся потери.