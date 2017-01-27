Боевики жестко обстреливают военных на Донбассе (видео)
События на ТК Украина
Обстрелы не прекращаются, ранены два бойца
Ни дня без потерь. Двое военных ранены сегодня на фронте, об этом час назад сообщил штаб боевой операции.
Где именно пострадали армейцы – пока неизвестно. Накануне от атак погибли двое. Один в Новотошковском Луганской области, другой – в Широкино, близ Мариуполя. Военные на подступах к нему уже второй день под мощным огнем.
"По Лебединскому огонь вела 122-миллиметровая артиллерия, а также танк и 82-миллиметровые минометы противника. По Широкино – 120 и 82-миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино – боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия", – сказал Леонид Матюхин, спикер штаба боевой операции.
Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Вы сейчас просматриваете новость "Боевики жестко обстреливают военных на Донбассе (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии