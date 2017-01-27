Боевики жестко обстреливают военных на Донбассе (видео)

Ни дня без потерь. Двое военных ранены сегодня на фронте, об этом час назад сообщил штаб боевой операции.

Где именно пострадали армейцы – пока неизвестно. Накануне от атак погибли двое. Один в Новотошковском Луганской области, другой – в Широкино, близ Мариуполя. Военные на подступах к нему уже второй день под мощным огнем.

"По Лебединскому огонь вела 122-миллиметровая артиллерия, а также танк и 82-миллиметровые минометы противника. По Широкино – 120 и 82-миллиметровые минометы. Павлополь, Гнутово, Лебединское, Водяное, Новотроицкое, Березовое, Талаковка и Широкино – боевики обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия", – сказал Леонид Матюхин, спикер штаба боевой операции.

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