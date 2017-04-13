Боевики зовут в Донецк украинских студентов

Сегодня, 02:34

Оккупанты обещают бюджетные места в вузах и приписное свидетельство в "военкомате"

Боевики зазывают студентов. Фото: AFP
Боевики зазывают студентов. Фото: AFP

В Донецке оккупационные чиновники предлагают абитуриентам, которые проживают на подконтрольной Киеву территории, учиться в вузах и средне-специальных учебных заведениях на оккупированных территориях. Стало известно, что так называемый "министр образования и науки ДНР" Лариса Полякова объявила о предоставлении 1 500 бюджетных мест в учебных заведениях самопровозглашенной республики. 

По информации координатора группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, планируется, что одновременно с поступлением на обучение студенты получат "паспорт" и будут поставлены на учет в "военных комиссариатах" с выдачей приписного свидетельства.

Сами же дончане уверяют: такое отношение к будущим студентам с подконтрольных территорий – яркое свидетельство жесточайшего недобора обучающихся в "вузах республики".

"В одном вузе на шестом курсе учатся пять или шесть человек всего. Студентов в Донецке реально мало, все уезжают учиться и получать дипломы на подконтрольную территорию. У нас техникумы объединяются, потому что студентов не хватает, а "минобраз" зовет сюда детей. Никому бумажки с надписью "диплом ДНР" сто лет не нужны. О том, что в России принимают на работу с этими дипломами, говорить не стоит – если и были единичные случаи, то они закончились, – рассказала одна из преподавателей донецкого вуза Елена. – Да и какие родители отпустят детей в воюющий регион учиться".
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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