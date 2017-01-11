Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Донецка
Боевиков косит опасная зооинфекция http://www.segodnya.ua/img/article/7871/8_main.1484121617.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/8_tn.1484121617.jpg Донбасс В рядах противника зафиксирована вспышка туляремии

Боевиков косит опасная зооинфекция

Сегодня, 10:20

В рядах противника зафиксирована вспышка туляремии

Боевиков косит инфекция. Фото: AFP
Боевиков косит инфекция. Фото: AFP

Среди боевиков, которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией. Как сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук, это зооантропонозная инфекция, которая передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты.

"Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского, где размещают в отдельных боксах. Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается", – пояснил Тымчук.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
продукты, Донецк, разведка, эксперт, информация, инфекция, диагноз, потери
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Боевиков косит опасная зооинфекция". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Военные понесли потери. Фото: AFP

Военные понесли потери: есть погибший

Сегодня, 09:33

Еще несколько бойцов получили ранения

Мир

Разведка США уверена, что у РФ есть компромат на Трампа - CNN

Сегодня, 09:10

Как сообщается, эта информация была представлена в небольшой записке на две страницы, прикрепленной к отчету о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года

Мир

Джеймс Клеппер. Фото: AFP

Россия пыталась повлиять на исход выборов в "паре дюжин" стран - разведка США

Сегодня, 00:53

Клеппер отметил, что хакерские атаки на США в 2016 году основывались на "человеческих ресурсах, сборе технических данных и информации их открытых источников"

Донбасс

Боевики ранили 6 бойцов. Фото: AFP

Боевики вывели из строя военных

Вчера, 16:23

Противник активизировал обстрелы в Луганской области

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Политолог рассказал, откуда у Савченко могли появиться списки пленных

Вчера, 15:20

Савченко использует процесс обмена пленными в выгоду для себя, для нее это возможность реализовать себя, считает эксперт

Донбасс

Боевики не смогли сохранить секретность. Фото: Союз "Народная память"

На Донбассе рассекретили новые позиции боевиков

Вчера, 14:28

Противник пытается "окопаться" в Донецкой области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.