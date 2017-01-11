Боевиков косит опасная зооинфекция
В рядах противника зафиксирована вспышка туляремии
Среди боевиков, которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией. Как сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук, это зооантропонозная инфекция, которая передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты.
"Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского, где размещают в отдельных боксах. Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается", – пояснил Тымчук.
Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.
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