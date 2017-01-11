Боевиков косит опасная зооинфекция

Среди боевиков, которые находятся на позициях в Новоазовском районе Донецкой области, зафиксирована вспышка заболевания туляремией. Как сообщает военный эксперт Дмитрий Тымчук, это зооантропонозная инфекция, которая передается человеку при контакте с животными, а также через воду или зараженные продукты.

"Больных доставляют в Донецк, в инфекционное отделение больницы им.Вишневского, где размещают в отдельных боксах. Информация о количестве инфицированных лиц и летальных случаях засекречена, в медицинской документации диагноз не указывается", – пояснил Тымчук.

Напомним, украинская разведка озвучила потери боевиков: за минувшую неделю у противника один 200-й и девять 300-х.