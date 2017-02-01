Бои под Авдеевкой: врач рассказал о состоянии раненых бойцов

Сегодня, 10:44

Одному из бойцов пуля пробила грудь и на выходе перебила позвоночник в грудном отделе

Все необходимое для бойцов есть. Фото: newsonline24.com.ua
Все необходимое для бойцов есть. Фото: newsonline24.com.ua

Главврач областной больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о состоянии военных, которые вчера поступили с ранениями из зоны боевых действий.  Как сообщил он в эфире телеканала "112 Украина", все бойцы идут с положительной динамикой.

"Все бойцы, которые были доставлены вчера, идут с положительной динамикой. Троих из них сразу же по жизненным показаниям прооперировали. На утро они в сознании, и мы надеемся, то все дальше будет хорошо. Лекарства есть, мы делаем все возможное, чтобы восстановить кровопотерю, и видим положительную динамику в лечении. Ранения тяжелые. В основном это ранения в голову, грудь. Одному из бойцов пуля пробила грудь и на выходе перебила позвоночник в грудном отделе. Состояние сложное, прооперировали, надеемся, что будет жить. Все бойцы получили ту помощь, которую надо, стараемся, чтобы все они жили", – отметил он.

При этом Рыженко подчеркнул, что за последние часы в больницу им. Мечникова никто из раненых бойцов не поступал.

"Все доктора сегодня вышли на работу. Мы ожидали, что могут быть еще (раненые, – ред.), но, слава Богу, их не было. Все лекарства, все необходимое для бойцов есть, начиная от зубной щетки и заканчивая хорошими лекарствами", – сказал он.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.

Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боецпогиб, девять получили ранения еще девять были травмированы. 
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