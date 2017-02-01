Бои под Авдеевкой: врач рассказал о состоянии раненых бойцов
Одному из бойцов пуля пробила грудь и на выходе перебила позвоночник в грудном отделе
Главврач областной больницы имени Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о состоянии военных, которые вчера поступили с ранениями из зоны боевых действий. Как сообщил он в эфире телеканала "112 Украина", все бойцы идут с положительной динамикой.
"Все бойцы, которые были доставлены вчера, идут с положительной динамикой. Троих из них сразу же по жизненным показаниям прооперировали. На утро они в сознании, и мы надеемся, то все дальше будет хорошо. Лекарства есть, мы делаем все возможное, чтобы восстановить кровопотерю, и видим положительную динамику в лечении. Ранения тяжелые. В основном это ранения в голову, грудь. Одному из бойцов пуля пробила грудь и на выходе перебила позвоночник в грудном отделе. Состояние сложное, прооперировали, надеемся, что будет жить. Все бойцы получили ту помощь, которую надо, стараемся, чтобы все они жили", – отметил он.
При этом Рыженко подчеркнул, что за последние часы в больницу им. Мечникова никто из раненых бойцов не поступал.
"Все доктора сегодня вышли на работу. Мы ожидали, что могут быть еще (раненые, – ред.), но, слава Богу, их не было. Все лекарства, все необходимое для бойцов есть, начиная от зубной щетки и заканчивая хорошими лекарствами", – сказал он.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
Как сообщалось сегодня, за минувшие сутки боевики на Донбассе 86 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Один украинский боецпогиб, девять получили ранения еще девять были травмированы.
Вы сейчас просматриваете новость "Бои под Авдеевкой: врач рассказал о состоянии раненых бойцов ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии