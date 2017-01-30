Бои за Авдеевку: двойной штурм боевиков и серьезные потери военных (видео)

Сегодня, 09:10

Противник поолучил отпор и был отброшен


За минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. Об этом сообщает Штаб военной операции.

"К сожалению, 5 наших военных погибли, 9 – ранены и 4 травмированы", – добавили в Штабе.

Кроме того, на Донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Верхнеторецкое, Опытное, Луганское, Зайцево и Каменка. Танки вели огонь по Новгородскому и Пескам.

Напомним, 29 января утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.
погибли, танки, огонь, потери, обстрелы, позиции, оккупанты, Новоалександровка, попасная, троицкое, зайцево
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Бои за Авдеевку: двойной штурм боевиков и серьезные потери военных (видео)". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Бой под Авдеевкой не утихает , фото InfoResist

Бой под Авдеевкой не утихает

Сегодня, 03:01

Четверо военных погибли

Донбасс

На данный момент обстрелы авдеевской промзоны продолжаются, фото nahnews.org

Тяжелораненых в авдеевской промзоне нет, бойцы находятся в военных госпиталях

Вчера, 23:45

На данный момент обстрелы авдеевской промзоны продолжаются

Донбасс

Военные несут потери. Фото: AFP

Названы потери военных под Авдеевкой: есть погибшие и раненые

Вчера, 18:47

Украинская сторона отбила штурм боевиков и заставила противника отступить

Донбасс

Под Авдеевкой идут бои Фото: Союз "Народная память"

Украинские военные заняли стратегический пост в районе Авдеевки - Полторак

Вчера, 18:29

Министр обороны рассказал о серьезном обострении

Донбасс

Боевики атаковали Авдеевку. Фото: AFP

Обострение в Авдеевской промзоне: названы потери боевиков

Вчера, 16:44

Сегодня утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны

Донбасс

Обстановка вновь обострилась. Фото: AFP

Самые горячие точки Донбасса 29 января: интерактивная карта боев и обстрелов

Вчера, 12:51

Противник пытается штурмовать украинские позиции

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования