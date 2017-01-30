Бои за Авдеевку: двойной штурм боевиков и серьезные потери военных (видео)

Противник поолучил отпор и был отброшен

За минувшие сутки в районе Авдеевки боевики дважды пытались штурмовать украинские позиции, и, понеся потери, вынуждены были отступать. Об этом сообщает Штаб военной операции.

"К сожалению, 5 наших военных погибли, 9 – ранены и 4 травмированы", – добавили в Штабе.

Кроме того, на Донецком направлении под огонь минометов различных калибров попали Верхнеторецкое, Опытное, Луганское, Зайцево и Каменка. Танки вели огонь по Новгородскому и Пескам.

Напомним, 29 января утром боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны.