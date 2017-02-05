Бои за Авдеевку: Жебривский описал масштабы разрушений

Сегодня, 11:42

В результате обстрелов Авдеевки пострадало 133 частных дома и 25 квартир в многоэтажках

Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Фото: Facebook
Боевики не прекращают обстреливать Авдеевку. Фото: Facebook

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook сообщил, что в результате боевых действий в Авдеевке пострадало 179 объектов жилого и нежилого фонда.

"Имеем обновленные данные относительно разрушений, причиненных с 31 января. По состоянию на 8:00 5 февраля задокументировано 179 повреждений различной степени частных домов и квартир города", – сообщил Жебривский.

По информации главы ОГА, в результате обстрелов пострадало 133 частных дома и 25 квартир в многоэтажках. "Повреждено также 7 частных гаражей, 3 автомобиля, магазин, железнодорожные пути на станции Авдеевка", – добавил он.

Павел Жебривский отметил, что за неделю боевых действий из Авдеевки выехало 248 человек. "Какого-то ажиотажа на выезд из города нет", – считает глава области.

При этом губернатор Донецкой области заявил, что газо- и теплоснабжение в городе есть, а вода подается по графику. 

Напомним, в районе Авдеевки уже восьмой день не прекращаются обстрелы. Ситуация остается напряженной.

31 января в Авдеевке объявлено чрезвычайное положение в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы.

На данный момент из города эвакуированы около трех сотен человек.
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