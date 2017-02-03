Более 240 человек эвакуированы из Авдеевки, в городе работают две группы по разминированию

В городе работают две пиротехнические группы ГСЧС из Дрогобыча (Львовская обл.) и Киева

Из Авдеевки в пятницу эвакуированы 44 человека, всего за последние дни из города вывезли 244 жителя, сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 18.00 3 февраля из Авдеевки эвакуированы 44 человека (из них 19 детей) в пансионат "Жемчужина Донетчины" в Святогорск. Всего из города эвакуированы 244 человека, из них 40 человек пожилого возраста и 114 детей", – информирует пресс-служба ГСЧС в пятницу вечером.

В городе работают две пиротехнические группы ГСЧС из Дрогобыча (Львовская обл.) и Киева.

Что касается раненого в Авдеевке начальника пожарно-спасательного отряда №15, подполковника ГСЧС Дмитрия Тритейкина, то, по данным пресс-службы, он находится в Днепропетровской областной больнице им. И.Мечникова, в сознании, его готовят к операции.