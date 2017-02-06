Больницы Донецка забиты ранеными боевиками
Медиков перевели на усиленный режим работы
Существенные потери боевиков привели к переполнению лечебных учреждений Донецка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
В связи с этим, рассказали разведчики, больницы переведены на усиленный режим работы.
"С целью организации медицинского обеспечения боевиков администрацией введено ограничение в предоставлении медицинской помощи гражданскому населению", – пояснили в разведке.
Напомним, боевики нанесли урон военным.
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