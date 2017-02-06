Больницы Донецка забиты ранеными боевиками

Сегодня, 11:22

Медиков перевели на усиленный режим работы

Больницы заполнены ранеными боевиками. Фото: AFP
Больницы заполнены ранеными боевиками. Фото: AFP

Существенные потери боевиков привели к переполнению лечебных учреждений Донецка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В связи с этим, рассказали разведчики, больницы переведены на усиленный режим работы.

"С целью организации медицинского обеспечения боевиков администрацией введено ограничение в предоставлении медицинской помощи гражданскому населению", – пояснили в разведке.

Напомним, боевики нанесли урон военным.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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