Больницы Донецка забиты ранеными боевиками

Существенные потери боевиков привели к переполнению лечебных учреждений Донецка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

В связи с этим, рассказали разведчики, больницы переведены на усиленный режим работы.

"С целью организации медицинского обеспечения боевиков администрацией введено ограничение в предоставлении медицинской помощи гражданскому населению", – пояснили в разведке.

Напомним, боевики нанесли урон военным.