Больше всего обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении – Матюхин

Сегодня, 01:11

Боевики обстреливали Широкино из гранатометов и стрелкового оружия

Леонид Матюхин, кадр видео YouTube
Леонид Матюхин, кадр видео YouTube

В зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 52 обстрела, из них большинство - на мариупольском направлении. Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает телеканал "112 Украина".

Боевики обстреливали Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. Также из 82-мм минометов обстреливали Новозвановку. Все остальные обстрелы совершались из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, состоянием на 18:00 двое украинских бойцов погибли, шестеро были ранены.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО.
человек, Украина, катастрофы, боевики, жебривский, обстрелы, гранатометы, авдеевка, боевиков, Матюхин, широкино, ГРАДы
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Больше всего обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении – Матюхин". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Дональд Трамп, фото AFP

Трампа информируют о ситуации на востоке Украины

Сегодня, 00:17

По словам Спайсера, президент США в курсе всех событий

Политика

Совет Европы / Фото: sii.org.ua

Украина призвала Совет Европы усилить давление на Россию для прекращения обстрелов Авдеевки

Вчера, 23:49

Делегация обратила внимание на гуманитарный кризис в районе Авдеевки и Ясиноватой

Донбасс

Боевики обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки, фото ZN.ua

Боевики обстреляли дорогу, по которой проходит эвакуация из Авдеевки

Вчера, 23:19

Интенсивность обстрелов увеличилась

Днепр

Везут продукты и технику. Фото: пресс-служба ОГА

В Днепре собирают помощь для жителей Авдеевки

Вчера, 23:16

В Донецкую область отправили первые фуры, груженные продуктами, питьевой водой и необходимыми вещами

Донбасс

В Авдеевке отправляют "общественную" помощь. Фото: пресс-центр АТО

По всей стране открылись пункты сбора помощи жителям Авдеевки

Вчера, 22:40

Первые рейсы "общественной" помощи уже "поехали" в самую горячую точку в зоне боевых действий

Донбасс

Павел Жебривский, фото Depo.ua

Жебривский заявил о начале переговоров по установлению "режима тишины" на Донбассе на 2 февраля

Вчера, 22:15

На данный момент половина Донецка, Макеевка и Ясиноватая остаются без воды

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования