Больше всего обстрелов было зафиксировано на мариупольском направлении – Матюхин

В зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 52 обстрела, из них большинство - на мариупольском направлении. Об этом заявил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, передает телеканал "112 Украина".

Боевики обстреливали Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. Также из 82-мм минометов обстреливали Новозвановку. Все остальные обстрелы совершались из гранатометов и стрелкового оружия.

Как сообщалось, состоянием на 18:00 двое украинских бойцов погибли, шестеро были ранены.

Напомним, в Авдеевке объявлен режим ЧС в связи с обострением ситуации из-за активизации боевиков и угрозы гуманитарной катастрофы. Местная власть готовится к возможной эвакуации, однако, как отмечал глава ВГА Павел Жебривский, есть надежда на то, что ее удастся избежать. Пока эвакуированы люди с особыми потребностями и больные.

Утром в штабе АТО сообщили, что с началом нового дня обстрелы Авдеевки продолжились, противник применяет "Грады", артиллерию калибром 152 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в 7:00 российско-оккупационные войска силами группы около 30 человек совершили очередную попытку штурма позиций сил АТО.