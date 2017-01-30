Бой под Авдеевкой не утихает

В районе Авдеевки идет бой. Позиции украинских военных обстреливает артиллерия.

Об этом сообщил народный депутат Евгений Дейдей на странице в Facebook, передает телеканал "112 Украина".

"В ответ на сепарские атаки мы тоже не молчим. Так что возможно скоро появятся хорошие новости об изменениях на линии фронта", – написал он.

Дейдей сообщил, что по предварительной информации, четверо военных погибли, количество раненных не известно.

Также, по его словам, в результате сильных обстрелов город все также остается обесточеным. Есть проблемы со связью. Много зданий повреждены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Авдеевской промзоне были ранены 7 украинских военных.

Ранее стало известно о двух раненых жителях Авдеевки. Позже стало известно, что в ходе обстрелов боевиков Авдеевка была обесточена.

В ходе утренних боев вблизи Авдеевки погибли трое украинских бойцов, один был ранен.

Напомним, в штабе АТО сообщили, что боевики ранним утром 29 января обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового орудия и минометов, после чего устроили штурм позиций украинских военных, силы АТО понесли потери. Также утром в центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд, прилетевший с оккупированной территории.