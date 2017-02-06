Бойцы под Авдеевкой показали доказательства применения боевиками запрещенного оружия (видео)

Сегодня, 21:20

Боевики постоянно применяют запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы и танки


Минобороны имеет доказательства применения со стороны российско-оккупационных войск вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

"...Есть видео доказательства применения со стороны российско-оккупационных войск вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", – написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

По ее словам, представителей прессы туда пока не пускают из-за сложной обстановки.

Так, по словам заместителя комбрига Александра Самарского, боевики постоянно применяют запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы и танки.

Как сообщалось, российские войска и контролируемые РФ боевики на Донбассе с 29 января ведут массированные обстрелы Авдеевки, используя тяжелую артиллерию и системы "Град" и танки.

По словам руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского, по состоянию на 6 февраля обострение у Авдеевки пошло на спад. 
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Источник:

УНИАН

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