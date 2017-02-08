Бойцы ВСУ отвоевали часть территории под Мариуполем: Было видно чеченский флаг

Сегодня, 06:00

Военные пытаются закрепиться на отвоеванной посадке


Украинские военные отвоевали часть территории под Мариуполем, где было видно флаг чеченцев. Об этом передает ТСН.

"Было флаг чеченцев видно", – рассказал один из солдат о противнике. На отвоеванной посадке, которая не раз в течение войны переходила из рук в руки, военные пытаются закрепиться.

Морпех с позывным "Град" рассказал, что им приходилось копать, лежа на боку, на животе, пользуясь топором. Его товарищи быстро превращают воронки от крупнокалиберных снарядов в укрытия – выкапывают новые блиндажи и сносят дерево для их перекрытия.

"Вчера группа ДРГ пыталась зайти сюда. Сто метров", – рассказал морской пехотинец с позывным "Хохол". "Если кого-то пропустим... Я не за себя переживаю – мои ребята стоят!" – добавляет его товарищ "Энерджи".

Сил на тяжелую работу в 10-градусный мороз военным добавляет осознание, что так методично и целенаправленно понемногу освобождается от оккупанта украинская земля.

"Мы с каждым днем идем вперед. И я думаю, что в ближайшее время мы уже будем на тех позициях, на которых они стоят сегодня", – надеется морской пехотинец "Град".
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