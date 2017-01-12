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Бойцы ВСУ продвинулись в сторону Дебальцево – волонтер http://www.segodnya.ua/img/article/7875/65_main.1484217130.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/65_tn.1484217130.jpg Донбасс Отмечается, что военные не нарушили международных договоренностей, поскольку новые позиции заняли на территории Украины

Бойцы ВСУ продвинулись в сторону Дебальцево – волонтер

Сегодня, 12:32

Отмечается, что военные не нарушили международных договоренностей, поскольку новые позиции заняли на территории Украины

Фото: AFP
Фото: AFP

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продвинулись в строну временно оккупированного Дебальцево и заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги.

Об этом в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

"Самое свежее. Кратко и без подробностей. Вчера на Светлодарской дуге наши пацаны из 54-й бригады еще очень хорошо "шагнули вперед". До 1 км. Да, у нас снова есть новые позиции. И на них стоят уже наши опорники. Противник ничего не может сделать. Ничего. Все мы работаем четко. Служба тыла оперативно подвозит лес. Инженерная служба – мешки и скобу (немного правда не хватает, но решим). Волонтеры – электрику и многое другое", – говорится в сообщении.

Волонтер Юрий Мысягин также отметил, что ВСУ не нарушили международных договоренностей, поскольку новые позиции военные заняли на территории Украины.

Напомним, вчера в Минобороны заявили, что на Донбассе Вооруженные силы Украины заняли новые позиции в районе Светлодарской дуги. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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