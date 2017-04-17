Бред и фобии: чего боятся боевики на Донбассе
На оккупированных территориях распространяют безумные слухи
На подконтрольных боевикам территориях Донбасса боевики распространяют нелепые слухи. Примерами подобного бреда поделился координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.
В частности, по его словам, по-прежнему популярна страшилка о том, что со стороны Украины массово воюют "иностранные наемники": чернокожие американские солдаты, снайперы из Прибалтики, солдаты НАТО, турецкие боевики, террористы ИГИЛ.
Далее следует история о таинственном облучении.
"С помощью хитрого американского оборудования ВСУ облучают жителей прифронтовых городов вредным излучением. Варианты последствий: повышение смертности, импотенция, превращение зародышей в детей-уродов у беременных и т.д", – с иронией констатирует Тымчук.
Следующий слух связан с "паспортами" псевдореспублик. Якобы, их владельцев расстреливают, либо бросают в загадочные "концлагеря".
"Детали народ додумывает сам, и они далеко не всегда соответствуют интересам оккупантов. Согласно распространенной версии, данные СБУ передают сами чиновники "ЛДНР" – одни будучи внедренными агентами Киева, другие просто продают за деньги", – пояснил координатор ИС.
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