Бред и фобии: чего боятся боевики на Донбассе

На подконтрольных боевикам территориях Донбасса боевики распространяют нелепые слухи. Примерами подобного бреда поделился координатор группы экспертов "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В частности, по его словам, по-прежнему популярна страшилка о том, что со стороны Украины массово воюют "иностранные наемники": чернокожие американские солдаты, снайперы из Прибалтики, солдаты НАТО, турецкие боевики, террористы ИГИЛ.

Далее следует история о таинственном облучении.

"С помощью хитрого американского оборудования ВСУ облучают жителей прифронтовых городов вредным излучением. Варианты последствий: повышение смертности, импотенция, превращение зародышей в детей-уродов у беременных и т.д", – с иронией констатирует Тымчук.

Следующий слух связан с "паспортами" псевдореспублик. Якобы, их владельцев расстреливают, либо бросают в загадочные "концлагеря".



"Детали народ додумывает сам, и они далеко не всегда соответствуют интересам оккупантов. Согласно распространенной версии, данные СБУ передают сами чиновники "ЛДНР" – одни будучи внедренными агентами Киева, другие просто продают за деньги", – пояснил координатор ИС.