Бронетехника боевиков атаковала украинских морпехов

Противник вывел из строя одного из военнослужащих

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

Так, на Мариупольской направлении Красногоровку обстреливали из 82-мм минометов. Морских пехотинцев в районе Водяного и военных в Широкино – из вооружения БМП, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а позиции у Павлополя попали под огонь автоматических гранатометов.

На Донецком направлении Каменку и Авдеевку боевики обстреляли из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров.

На Луганском направлении, из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции у Крымского.



За минувшие сутки один украинский военный получил ранения.