Будни украинских военных на Донбассе: "Бывали морозы и похуже"

На Донбасс надвигаются морозы еще сильнее нынешних. Температура воздуха в зоне военной операции уже опустилась до –18 градусов, а к концу недели столбик термометра обещает уйти за –20—25 °С. Украинские военнослужащие заявляют, что не боятся холодов и морозов, но признают: на позициях от пронизывающего ветра не скрыться, приходится терпеть. "Сегодня" узнавала у находящихся на позициях бойцов, как они спасаются от лютого холода.

НУЖНЫ ЛЕКАРСТВА. "Старый дедовский способ, чтобы ноги как можно дольше держали тепло, — газетки подложить и полиэтиленовыми пакетами ступни обмотать. Заодно не так ноги промокают. Но "спасибо" сепаратистам — не дают спокойно стоять на месте, постоянно обстреливают, и нам приходится двигаться. Так и греемся", — рассказал украинский военнослужащий Алексей, который сейчас находится на позициях под Донецком.

Украинский солдат говорит, что вот уже третью зиму боевики так называемой "ДНР" "хоронят" бойцов ВСУ, рассказывая в своих средствах массовой информации о массовой гибели украинских военнослужащих от холода. "Честно говоря, ни одного такого случая на моей памяти не было.

Не в средние века живем — все одеты-обуты соответствующе! — делится Алексей. — Термобелье, утепленные носки, флисовые куртки у нас есть. Другой момент, что солдаты легко заболевают и не очень хорошо лечатся, иногда просто нечем".

Волонтеры подтверждают: если в начале военного конфликта возили бойцам и одежду, и медикаменты, и генераторы, то сейчас подразделения просят в основном лекарства. "Противопростудные средства, жаропонижающие, антибиотики, чаи — мы это везем нашим защитникам целыми коробками. Какой бы ни была теплой одежда, но сырой ветер при температуре в –20 °С ощущается как все –30 °С, — пояснила волонтер Анна Буравская. — У нас постоянно объявлен сбор на закупку лекарств и теплой одежды для ребят, потому что лишнего у нас ничего не бывает".

"МОЖНО ПОТАНЦЕВАТЬ". К столь критическим условиям привыкнуть невозможно, говорят бойцы, но можно перетерпеть. В блиндажах есть печки-буржуйки и горячая вода. "Бывало и хуже, года два назад морозы были под тридцать градусов. Бойцы держались, а вот техника не выдерживала — приходилось долго ее прогревать, заводиться не хотела, — рассказал украинский боец Сергей. — Еще сейчас форма у нас другая, не та, что была раньше, в начале военных действий. Та была вообще никакая, продувалась насквозь. Сейчас форма покрепче, получше, хоть тоже далеко не идеальная".

С юмором бойцы сообщили, что есть много способов согреться, находясь в окопе или на позициях. "Можно дров нарубить для печки, например, или машину попытаться завести, можно станцевать, в конце концов, или побегать. Звучит смешно, но уж точно — на войне все средства хороши", — говорят они.