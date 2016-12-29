Бутусов об освобождении двух пленниц: Это афера от "ДНР"

Передача Украине двух пленных женщин в знак так называемой доброй воли – это афера, провернутая главарем самопровозглашенной "ДНР" и кремлевскими кураторами. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он считает странным такой акт доброй воли со стороны боевиков.

"Странно. Российские спецслужбы похитили в Донецке двух женщин, которые не были включены в список на обмен, передали их частному лицу и переправили в Украину, назвали это "актом доброй воли по освобождению пленных", и теперь требуют от Украины освободить 15 осужденных украинскими судами пособников террористов, включенных в списки на обмен. Рэкетиры требуют выдать преступников, потому что они каких-то случайных людей назвали "пленными", взяли в заложники, и кого-то передали – причем передали не властям Украины, а обычным гражданам", – написал Бутусов.

Журналист убежден, что боевики пытаются сорвать переговорный процесс по обмену пленными.

"Да, надо оттуда всех спасать. Но "добрая воля" будет, когда вернут наших пленных из списков для обмена. А это все очередная афера со стороны марионетки Захарченко и его кремлевских хозяев, которые хотят сорвать переговорный процесс, и отказываются по-прежнему менять наших по согласованной формуле 228 террористов на 48 украинских пленных", – добавил Бутусов.

Напомним, 27 декабря состоялась передача двух пленных женщин, которые удерживались боевиками в "ДНР". Украинская сторона считает, что выдача двух пленных поможет ускорить весь процесс по освобождению заложников. Ранее главари "ДНР/ЛНР" заявляли, что готовы передать украинской стороне через депутата Верховной рады Надежду Савченко двух пленных женщин.