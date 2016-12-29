Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Бутусов об освобождении двух пленниц: Это афера от "ДНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7842/42_main.1483004544.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7842/42_tn.1483004544.jpg Донбасс Боевики пытаются сорвать переговорный процесс по обмену пленными, считает журналист

Бутусов об освобождении двух пленниц: Это афера от "ДНР"

Сегодня, 11:38

Боевики пытаются сорвать переговорный процесс по обмену пленными, считает журналист

Юрий Бутусов. Фото: Радио Свобода
Юрий Бутусов. Фото: Радио Свобода

Передача Украине двух пленных женщин в знак так называемой доброй воли – это афера, провернутая главарем самопровозглашенной "ДНР" и кремлевскими кураторами. Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Он считает странным такой акт доброй воли со стороны боевиков.

"Странно. Российские спецслужбы похитили в Донецке двух женщин, которые не были включены в список на обмен, передали их частному лицу и переправили в Украину, назвали это "актом доброй воли по освобождению пленных", и теперь требуют от Украины освободить 15 осужденных украинскими судами пособников террористов, включенных в списки на обмен. Рэкетиры требуют выдать преступников, потому что они каких-то случайных людей назвали "пленными", взяли в заложники, и кого-то передали – причем передали не властям Украины, а обычным гражданам", – написал Бутусов.

Журналист убежден, что боевики пытаются сорвать переговорный процесс по обмену пленными.

"Да, надо оттуда всех спасать. Но "добрая воля" будет, когда вернут наших пленных из списков для обмена. А это все очередная афера со стороны марионетки Захарченко и его кремлевских хозяев, которые хотят сорвать переговорный процесс, и отказываются по-прежнему менять наших по согласованной формуле 228 террористов на 48 украинских пленных", – добавил Бутусов.

Напомним, 27 декабря состоялась передача двух пленных женщин, которые удерживались боевиками в "ДНР". Украинская сторона считает, что выдача двух пленных поможет ускорить весь процесс по освобождению заложников. Ранее главари "ДНР/ЛНР" заявляли, что готовы передать украинской стороне через депутата Верховной рады Надежду Савченко двух пленных женщин.
афера, журналист, заложники, Бутусов, боевики, пленные, ДНР

Вы сейчас просматриваете новость "Бутусов об освобождении двух пленниц: Это афера от "ДНР"". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Ирина Геращенко. Фото: telegraf.com.ua

Геращенко заявляет, что Россия сорвала переговоры по заложникам

15 Декабря, 15:06

Политик считает отговорки россиян абсурдными, так как переговоры в формате скайп-конференции проводятся регулярно

Политика

Наталья Севостьянова, фото пресс-служба Минюста

В Минюсте заявляют о недопустимости переговоров неуполномоченных лиц с боевиками

26 Декабря, 22:35

По словам замминистра Севостьяновой, все переговоры должны вестись в рамках круга лиц, которые определены президентом

Мнения

Надежда Савченко. Фото: AFP

Эксперт раскрыл план Савченко

Вчера, 15:04

Нардеп пытается дискредитировать власть и создать дополнительное напряжение в обществе, считает Бессмертный

Политика

МИД Украины. Фото: nahnews.org

МИД Украины выступило с жестким заявлением в адрес России

Сегодня, 10:42

Дипломаты предостерегают соотечественников от осуществления поездок на территорию РФ и на временно оккупированные ею украинские территории

Донбасс

Ирина Геращенко, фото politolog.net

Освобождение украинских заложников зависит только от Кремля, а не от боевиков – Геращенко

27 Декабря, 23:31

По ее словам, украинская сторона ищет компромиссы

Политика

Ирина Геращенко, фото 112 Украина

Геращенко: Боевики искусственно занижают число удерживаемых украинских заложников

Вчера, 03:07

По ее словам, Кремль и полностью зависимые от него боевики пытаются навязать "свой циничный сценарий дискуссии о заложниках"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.