Бывшего пленника боевиков Безъязыкова обвинили в госизмене

Полковнику ВСУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) сообщили о подозрении в государственной измене полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, которого обвиняют в сотрудничестве с боевиками т.н."ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Следователи Службы безопасности Украины по согласованию с Генпрокуратурой сообщили И. Безъязыков о подозрении в совершении государственной измены, то есть преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины", – отмечают в спецслужбе.

Напомним, в середине декабря СБУ задержала полковника ВСУ Ивана Безъязыков, которого после освобождения из плена боевиков заподозрили в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

14 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей до февраля. Сам Безъязыков отрицает обвинения и заявил, что шокирован такими подозрениями и намеревался продолжать службу в ВСУ.

По версии спецслужб, он был завербован, находясь в плену у боевиков, и собирал информацию о силах военной операции на Донбассе, имея при себе оружие, зарплату и авто с шофером, предоставленные военными структурами РФ.

В отношении Ивана Безъязыкова открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 ("Участие в террористической организации") Уголовного кодекса Украины.

Позже СБУ опубликовала аудиозапись телефонного разговора полковника ВСУ Ивана Безъязыкова, где бывший пленный сотрудничает с боевиками.