Бывший боевик поехал за украинской пенсией и попался

На КПВВ "Майорск" на Донбассе был задержан бывший боевик с позывным "Крутой".

Мужчина решил проверить, начисляется ли ему украинская пенсия. Во время поездки на подконтрольные территории он и был задержан.

"59-летний житель оккупированной Макеевки с началом оккупации населенных пунктов Донецкой области принял решение работать на боевиков. В 2014 году, после ссоры с женой, он подвергся развернутой российской агитационной компании и добровольно вступил в ряды боевиков. Получив позывной "Крутой", мужчина вместе с другими добровольцами приехал в Славянск, где охранял продуктовый склад в городе. Базируясь в одной из школ, мужчина в течение месяца с автоматом Калашникова в камуфляжной форме без опознавательных знаков ответственно выполнял приказы командиров", – рассказали в Бахмутском отделе полиции Донецкой области.

За месяц безоплатного "труда" боевик понял, что денег не дождется, и покинул ряды так называемой "ДНР", сдал автомат и покинул ряды боевиков, вернувшись к своему месту проживания.

"Недавно он решил проверить, начисляется ли ему украинская пенсия. Для этого ему необходимо было выехать на территорию, подконтрольную Украине. Злоумышленник не догадывался, что правоохранители документировали его деятельность. На КПВВ он и был задержан, – отметили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины.

Теперь "Крутой" может получить от двух до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Балаклейском районе Харьковской области СБУ задержала боевика так называемой "ДНР", который планировал совершить ряд терактов и диверсий.