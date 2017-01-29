Центр Авдеевки оцепили из-за смертельной находки (фото)

Сегодня, 11:08

Жители центральной части города обнаружили неразорвавшийся снаряд

Сегодня утром в центре Авдеевке обнаружили неразорвавшийся снаряд. Как рассказали в полиции Донецкой области, опасная находка застряла в асфальте у многоэтажного дома в квартале Строителей.

"Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. До прибытия саперного подразделения работники полиции взяли в окружение опасное место, чтобы не допустить травм и гибели мирного населения", – пояснили в полиции.

Напомним, за минувшие сутки боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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