Центр Авдеевки оцепили из-за смертельной находки (фото)
Жители центральной части города обнаружили неразорвавшийся снаряд
Сегодня утром в центре Авдеевке обнаружили неразорвавшийся снаряд. Как рассказали в полиции Донецкой области, опасная находка застряла в асфальте у многоэтажного дома в квартале Строителей.
"Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. До прибытия саперного подразделения работники полиции взяли в окружение опасное место, чтобы не допустить травм и гибели мирного населения", – пояснили в полиции.
Напомним, за минувшие сутки боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня.
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