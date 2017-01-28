Черныш рассказал, как из РФ эшелоны с оружием прибывают на Донбасс

Сегодня, 13:04

Разгрузкой поездов занимаются российские военные, которые выгоняют со станции украинских работников, отмечает министр

Вадим Черныш. Фото: &quot;Громадське&quot;
Вадим Черныш. Фото: "Громадське"

Российские эшелоны с оружием и боеприпасами прибывают на оккупированные территории Донбасса, где разгружаются на станциях "Укрзализныци". Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает "Зеркало недели".

Он отметил, что разгрузкой российских поездов занимаются российские военные, которые выгоняют со станции украинских работников.

Также он подчеркнул, что хоть на станциях работают украинских сотрудники, однако они не могут помешать прибытию и разгрузке эшелонов из РФ.

"Расскажу, как приходят российские эшелоны с вооружением и топливом. Официально разведчики об этом не говорят, они только сообщают нам даты и содержание военных эшелонов, очень точно. Неофициально это выглядит так: перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзализныци", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, выгружают и сразу отправляют платформы назад", – сказал Черныш.

Ранее Черныш заявлял, что Донбасс нельзя считать оккупированным согласно международному праву, в отличие от Крыма. Как пояснил министр, согласно международному праву, захваченные территории находятся под "эффективным контролем" России.
министр, Донбасс, рф, черныш, российские военные, оккупированные территории, эшелон

Вы сейчас просматриваете новость "Черныш рассказал, как из РФ эшелоны с оружием прибывают на Донбасс ". Другие Новости Донецка смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Боевик Михаил "Гиви" Толстых. Фото: politeka.net

Боевик Гиви устроил вооруженные разборки в Донецке и сбежал под Мариуполь – волонтеры

Сегодня, 10:22

По данным разведки, преступник что-то не поделил со своими заместителями

Донбасс

Боевик Сергей Третьяков. Фото: соцсети

Череда смертей: на Донбассе "внезапно" умер еще один из лидеров боевиков

Сегодня, 09:25

Причиной смерти боевика называется тромб

Украина

Степан Полторак. Фото: архив "Сегодня"

Полторак рассказал, сколько добровольцев защищают Украину на сегодняшний день

Вчера, 20:09

Министр подчеркнул, что в зоне АТО сегодня не воюют мобилизованные военнослужащие и бойцы срочной службы

Украина

Александр Турчинов. Фото: thekievtimes.ua

Украинские добровольческие батальоны легли в основу построения украинской армии - Турчинов

Вчера, 19:38

Секретарь СНБО отметил, что добровольцы позволили Украине выиграть время на создание армии

Донбасс

Георгий Тука. Фото: Facebook

Тука: Военным путем Донбасс не освободить

Вчера, 16:47

Украина не сможет выбить с оккупированных территорий российское войско, поэтому нужно надеяться на международную помощь, считает чиновник

Донбасс

Украинские военные должны контратаковать. Фото: Facebook

Жданов пояснил, как Украине противостоять оккупантам на Донбассе

Вчера, 14:56

Украина должна быть готова отвечать огневыми ударами на обстрелы российских военных, отмечает эксперт

Донбасс

РФ не потянет крупное наступление. Фото: Facebook

РФ не может себе позволить масштабное наступление на Донбассе – военный эксперт

Вчера, 14:34

Максимум, на что сегодня способны российские войска, – это увеличение количества обстрелов в зоне боевых действий, считает Жданов

Мир

Российские военные. Фото: Facebook

Российский эксперт пояснил, зачем РФ строит на границе военный городок

Вчера, 13:33

Боровой считает, что не стоит беспокоиться о строительстве российских военных объектов на границе

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования