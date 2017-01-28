Черныш рассказал, как из РФ эшелоны с оружием прибывают на Донбасс

Российские эшелоны с оружием и боеприпасами прибывают на оккупированные территории Донбасса, где разгружаются на станциях "Укрзализныци". Об этом рассказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш, передает "Зеркало недели".

Он отметил, что разгрузкой российских поездов занимаются российские военные, которые выгоняют со станции украинских работников.

Также он подчеркнул, что хоть на станциях работают украинских сотрудники, однако они не могут помешать прибытию и разгрузке эшелонов из РФ.

"Расскажу, как приходят российские эшелоны с вооружением и топливом. Официально разведчики об этом не говорят, они только сообщают нам даты и содержание военных эшелонов, очень точно. Неофициально это выглядит так: перед прибытием эшелона на станцию заходят российские военные железнодорожники без опознавательных знаков, выгоняют оттуда сотрудников "Укрзализныци", выключают все датчики, принимают состав, охраняют его, выгружают и сразу отправляют платформы назад", – сказал Черныш.

Ранее Черныш заявлял, что Донбасс нельзя считать оккупированным согласно международному праву, в отличие от Крыма. Как пояснил министр, согласно международному праву, захваченные территории находятся под "эффективным контролем" России.