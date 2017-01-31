Число полицейских в Авдеевке увеличено втрое

Сегодня, 20:21

По словам Аброськина, уровень преступности после введения ЧП мизерный

Вячеслав Аброськин, фото hvylya.net
Вячеслав Аброськин, фото hvylya.net

Количество сотрудников Национальной полиции Украины в Авдеевке увеличено в три раза – до 100 человек, сообщил журналистам начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Основная задача – это обеспечение правопорядка и недопущение тяжких преступлений. Для нас эта ситуация не является настолько необычной как для служб, которым приходится работать в условиях отсутствия электроэнергии. В городе работает служба "102": звонки принимает Мариуполь, передает на Покровск, а он связывается с нами, так как Интернета в Авдеевке нет", – сказал он журналистам в Авдеевке во вторник вечером.

Вместе с тем, В.Аброськин проинформировал, что если уровень преступности в самой Авдеевке до введения чрезвычайного положения был низкий, то "сейчас он мизерный".

"Сейчас в городе большое количество сотрудников Нацгвардии, военных, несет службу полк (МВД – ред.) "Киев" и сотрудники ГУ Нацполиции. Уровень преступности незаметный. За вчера на колл-центр было лишь 9 звонков. Один раз попросили помощи, чтобы вывезти раненного, еще раз – семья попросила помочь им выехать с маленьким ребенком. То есть все обращения по сути бытовые, связанные с боевыми действиями", – отметил начальник ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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