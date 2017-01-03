Что поразило на Донбассе нового главу ОБСЕ (видео)

Сразу – к делу. Увидеть воочию, что происходит на Донбассе приехал лично новый глава ОБСЕ. Себастьяна Курца сопровождал глава МИД Украины Павел Климкин. А сама поездка была ознакомительной. Главный наблюдатель хотел составить собственное представление о происходящем в зоне боевых действий.

На пропускном пункте "Пищевик" – несколько десятков машин. Но это – не очередь, чтобы пересечь линию разграничения. Это кортеж дипломатического "десанта".

Здесь – сразу два министра иностранных дел – Украины и Австрии. Вена с этого года главенствует в ОБСЕ.

Себастьян Курц – глава ОБСЕ и по совместительству – главный дипломат Австрии – решил воочию увидеть зону боевых действий. Осматривает пропускной пункт, прифронтовые села и, конечно же, свежие следы обстрелов.

Иностранного гостя интересует также то, соблюдают ли тишину.

Несмотря на договоренность о перемирии, в окрестностях Мариуполя заветной тишины нет. Местные то и дело слышат по ночам пальбу.

Последний раз – в новогоднюю ночь, рассказывают жители Виноградного.

"Боялись! Думали, Новый год нам испортят, все... Мы хотим мира!" – говорят жители.

Обстреливают в основном ночью. ОБСЕ же работает днем. Потому ее наблюдатели редко видят то, что происходит, жалуются местные.

Гость из Австрии слушает. И обещает решить вопрос. Позже. Пока же ОБСЕ помогает с разминированием. Украине – передают несколько тысяч таких табличек, которыми можно будет обозначить опасные места.

"Украинские руководители сказали, что не хватает и таких современных обозначений, которые могли бы быть в тех местах, где больше всего неразорвавшихся снарядов и мин", – отметил Вайдотас Верба, координатор проектов ОБСЕ в Украине.

Изо всех кризисов мира, украинский – для ОБСЕ главный, считает глава австрийского МИДа.

"Эта поездка свидетельствует о том, что мы не довольны тем статусом-кво, который сейчас есть. Мы хотели бы улучшить жизнь людей, живущих на востоке Украины", – сказал Себастьян Курц, глава ОБСЕ.

Потому, как только Австрия стала главной в ОБСЕ Себастьян Курц сразу же приехал на Донбасс. Министр иностранных дел Украины возлагает на этот визит большие надежды.

"Сегодня для ОБСЕ и собственно для Европы – это работать над тем, чтобы Минские договоренности были выполнены Россией. Последовательно давить, последовательно работать над тем, чтобы мы все достигли реального успеха", – отметил в свою очередь Павел Климкин, министр иностранных дел Украины.

Завтра дипломаты продолжат изучать ситуацию на Донбассе. И завтра же сделают официальные заявления по итогам визита Себастьяна Курца.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".