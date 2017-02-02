Что происходит в Авдеевке: обстрелы продолжаются, а военные готовятся к худшему (видео)

В Авдеевке уже несколько дней продолжается эскалация военного конфликта. Сегодня, с 11 часов утра, пророссийские боевики прекратили огонь с запрещенного Минскими соглашениями оружия, однако террористы продолжают обстреливать позиции возле города стрелковым оружием. На данный момент в Авдеевке находится танковое подразделение украинской армии, об этом "Сегодня.ua" рассказал представитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Волошин.

"Танковое подразделение есть. Но это бронемашины, огонь они не ведут. Они используются для защиты мирного населения и личного состава. За три последние дни боевики российских террористических войск использовали именно танки, по позициям. Поэтому для того, чтобы рядом иметь резерв, было подтянуто танковое подразделение", – рассказал представитель Генштаба.

Об украинских танках в Авдеевке также написал журналист ВВС в своем микроблоге. "Мы встретили украинских военных и танки в Авдеевке которые, кажутся, готовы к действию – и мы слышим, что нет никакого соглашения о прекращении огня здесь", – написал журналист.

Отметим, вчера российская сторона в СЦКК предоставила письменное подтверждение гарантий прекращения огня в районе Авдеевки. "Три дня невероятных усилий президента Украины и наших международных партнеров. Ремонтные бригады уже вышли на место разрыва линии электропередачи. Со стороны оккупированных территорий также вышла бригада электромонтеров", – сообщил губернатор Донецкой области Павел Жебривский.

Военные отмечают: сегодня боевики действительно не использовали запрещенные Минскими соглашениями вооружение, однако впереди ночь – именно в это время чаще всего террористы нарушают режим прекращения огня.

"Со стрелкового оружия идет обстрел позиций, которые находятся возле Авдеевки. Сегодня с 11 часов обстрелов с тяжелого вооружения не было. Но вскоре стемнеем и мы готовы, что российские боевики будут использовать вооружение, запрещенное Минскими соглашениями!", – рассказывает Владислав Волошин.