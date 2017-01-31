Чубаров рассказал, чего Путин добивается в Авдеевке

Сегодня, 17:37

Кремль активизировал агрессию на Донбассе на фоне будущих переговоров с лидерами США, Германии и Франции, чтоб иметь над ними преимущество

Рефат Чубаров. Фото: Facebook
Рефат Чубаров. Фото: Facebook

Президент России Владимир Путин с помощью насилия и агрессии пытается заставить Украину пойти на уступки. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne народный депутат, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, он Кремль не просто так начал агрессивные действия на Донбассе, а в преддверии будущих переговоров с Трампом, лидерами Германии и Франции.

"Он считает войну, насилие, агрессию, шантаж, ультиматум наиболее эффективным инструментом для обеспечения интересов России. Он хочет демонстрировать свою решимость идти до конца. В демонстрации интересов России он показывает, что вся Украина – это зона российских интересов. Он полагает, что таким образом заставляет сесть за стол переговоров с позиции российского государства, и мир пока на это идет", – добавил глава Меджлиса.

Напомним, вчера, 30 января, в Авдеевке из-за сложившейся обстановки объявлено чрезвычайное положение. "Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Нахожусь сейчас здесь. Создали в Авдеевке Областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города", – подчеркнул лава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Сообщалось, что позиции украинских военных на Донбассе за минувшие сутки были обстреляны 71 раз. Погибли трое украинских военных, 20 ранены и четверо травмированы.
Путин, Донбасс, кремль, Чубаров, авдеевка

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