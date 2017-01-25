Дефицит по-донецки: плохие товары по высоким ценам

Несмотря на заявления главарей боевиков на оккупированных территориях о неуклонном процветании так называемой "ДНР" и практически полном самообеспечении "республики", жители Донецка далеки от эйфории и заявляют о возобновлении эпохи дефицита, условного "импорта" товаров с подконтрольных территорий и как следствие – дороговизне товаров. Слово "дефицит" стало популярным.

Как рассказали дончане, в дефиците на оккупированных территориях – любые качественные товары, от лекарств до мебели. "За почти три года оккупации мы уже сделали однозначные выводы: к нам сбрасывается "неликвид" из России, который был предназначен к утилизации, но вдруг появилась возможность выручить за него какие-то деньги. Продукты, которые нельзя есть, лекарства, которые не лечат, одежда, которая сделана косо-криво – это те, с чем столкнулись, пожалуй, все те, кто живет на захваченных территориях, – поделился дончанин Алексей Яшенко. – Ну и дефицит денег, конечно, у всех повальный".

Как в СССР

За время оккупации дончане уже переживали дефицит бытовой химии, мясных изделий, питьевой воды. Женщины переживали недостаток косметических и гигиенических товаров – доходило до того, что их просили привезти с подконтрольных территорий. Подгузники для детей были и в дефиците, и в страшной дороговизне, то же касалось и детского питания. Все везли с подконтрольных территорий Украины, российские аналоги, как признаются родители малышей, подходили далеко не всем.

"Как оказалось, памперсы – самый популярный дефицитный товар в военном Донецке. В 2015-м году их продавали по цене ровно в два раза выше, чем в том же Мариуполе, к примеру, даже если считать в гривневом эквиваленте, – рассказала донецкая мама Марина Савич. – Детские пюре мы выискивали по интернету, обменивались с теми, у кого было много баночек или если ребенку пюре не подходило – были люди, даже меняли золотые и серебряные украшения на еду для детей".

Сейчас дефицитными дончане называют все охлажденные продукты (из России мясная продукция приходит в замороженном виде и после оттаивания теряет до трети своего веса, а дончанам приходится оплачивать эту воду), а также рыбное филе на развес, некоторые виды консервов.

"Никогда не знаешь, чего завтра не будет. Продавцы говорят, мол, насчет рыбы вообще ситуация непонятная. Она хоть и идет хорошо, ее старики на свои мизерные пенсии покупают, все дешевле, чем мясо – но сегодня есть, а завтра нет. Нормальной красной икры на праздник не купить – то что продается по 150 рублей страшно даже пробовать", – говорит жительница Донецка Ольга Шумакова.

Дончане грустят по практически отсутствующей косметике – декоративной и гигиенической – привычных марок. Присланные заменители оказались не самого лучшего качества. "Шампунь, который не мылится, жидкое мыло, пахнущее каким-то креозотом – ну что это такое? – возмущена дончанка. – Когда случайно получается напасть на знакомые много лет названия на упаковках, то выкладываешь любые деньги, только чтобы купить и пользоваться. А пару раз вообще было точь-в-точь, как в СССР: звонит подруга и сообщает, что на другом конце города, в маленьком магазинчике, она присмотрела косметику, которая до войны в любой аптеке продавалась, а сейчас почти исчезла. И мы утром на заре поехали из Петровского района на Буденновку в этот магазин. Благо, очередь не выстояли, людей почти не было, а то бы картина точно совпадала с рассказами мамы о жизни в "совке".

Фото: Соцсети



Покупка с высоким риском

Оказалось, что проблема повального дефицита коснулась не только продуктов и дамских радостей. Мужчины также говорят о том, что в Донецке не найти запчастей для ремонта по нормальным ценам или качеству.

"Перед Новым годом сломался у меня ноутбук. Оказалось, что сгорела оперативная память. Раньше бы я не парился – заказал бы в интернете, и через пару дней забрал бы в отделении почты в соседнем доме. А сейчас пришлось прогуляться по радиорынкам. Проблема в том, что у меня ноутбук специфический и туда не каждая "оперативка" подойдет, – рассказал дончанин Станислав Ширинский. – Обойдя радиорынки "Мотодром" и "Маяк", я только на одной точке нашел подходящую мне плату. Каково же было мое удивление, когда б/ушную "оперативку" в 4 гигабайта мне предложили за 5500 рублей (2530 грн)! Я, конечно же, отказался. Честно сказать, в ценах на комплектующие я не сильно разбираюсь, но тут нутром почувствовал, что это слишком дорого. Домой пришел, смотрю в украинских интернет-магазинах за новую планку в 8 гигабайт просят 1600 гривен. Получается, что тут, пользуясь спросом и отсутствием предложений, цену взвинчивают до предела. Пришлось вот искать знакомых, которые в ближайшее время поедут в Мариуполь и делать заказ на их имя".

Отремонтировать автомобиль тоже стало не таким простым делом как раньше. С автозапчастями в Донецке постоянный коллапс.

"Если какую-то деталь и найдешь, то втридорога. Случилась неприятность – сломался топливный насос. И это не удивительно, учитывая какое качество топлива на донецких заправках. Официальных СТО у нас уже давно нет, и выехать к официалам тоже не возможно – машина ведь не на ходу. У меня "Вольво 2008 года выпуска. Кто знает, понимает, что это не особо требовательное авто, но должно обслуживаться должным образом. Поэтому я беру только оригинальные запчасти. По местным СТО походил – нет оригинальных запчастей. На заказ – две недели ожидания и около 20 тысяч рублей (9200 грн) без стоимости работ. В одном мне предложили вставить китайский насос за 5000 рублей (2300 грн), говорят: "После небольшой переделки, встанет как родной!". В итоге дилемма – или пойти на высокий риск и поставить "левую" деталь или заплатить немалую сумму денег", – рассказал водитель Сергей Умочкин.

Строители и мастера по ремонтам пожаловались, что найти светодиодные электролампочки – это подвиг. "Вообще, на строительных рынках найти в принципе что-то дельное нереально. У них товар лежит уже несколько лет, новое завозится редко, люди пытаются продать то что осталось. Много торговых точек попросту закрыты", – говорит строитель Андрей Шилов.

Рынок "Аквилон" после попадания снаряда в 2015 году. Фото: donpress.com

"Ничего хорошего к нам не везут"

Неизвестные широким массам названия торговых марок товаров, бытовая техника, произведенная непонятно где и без гарантий изготовителя – таковые реалии оккупированного Донецка. Бытовая техника, мебель, лекарства, компьютеры, ювелирные изделия и прочее – присутствует на прилавках, но сомнительного качества и по чрезмерно завышенным ценам.

"Вроде товары и есть, а купить нечего", – говорят дончане. В качестве примера приводят заставленные одной лишь минералкой витрины или разложенные по прилавкам рулоны туалетной бумаги.

"Почему надо возить за несколько километров такие простые вещи как колбасы, сыры, памперсы и пенки для умывания? Ответ прост: потому что ничего хорошего к нам не везут. Здесь настоящая дыра, где можно попытаться сплавить неликвид, заработать на обездоленных войной людях, уйти от налогов или еще как-то набить свой карман, – считает дончанин Олег Семашко. – Эта ситуация лишний раз показывает, как к нам реально относятся наши северные соседи, к которым нас так хотели присоединить три года назад".

Фото: Соцсети

Дончане говорят, что у них буквально глаза на лоб лезут от нынешних цен в их городе. "Мы еще до войны затеяли ремонт в кухне. Вот сейчас закончили обои клеить, пол перестелили. Хорошо, что успели купить гарнитуру, когда были нормальные времена. А вот остальную технику, можно сказать, прошляпили. Жена и духовой шкаф хотела, и конфорку новую. А теперь получается, что нам старую печку пришлось примастыривать под новую мебель. Все потому, что я по магазинам здешним походил – у меня глаза на лоб полезли, – рассказывает дончанин Александр Фетисов. – Обычная конфорка около 19 тысяч рублей (8730 грн), а простенький холодильник, без всяких наворотов около 39 тысяч рублей (18 тыс грн). Другу в Киев звоню, он как раз в супермаркете электроники работает, он долго смеялся, говорит, что там плиту можно и за 5000 гривен купить, а точно такой же холодильник, который мы хотели покупать – на 7 тысяч гривен дешевле. Цены на все прямо облачные. Например, перегорел чайник электрический, я на рынок пошел, самый дешевый – 1000 рублей. Спрашиваю: какая страна производит? А продавщица, видимо, сторонница всех этих "ДНР" гордо так отвечает: "Чайники наши – российские", а потом немного смутилась и добавила: "Ну, как российские… изготовлено в Китае, но нам их из России привозят".