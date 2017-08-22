Дело наемника боевиков из Бразилии рассмотрят еще раз

Вчера, 22:54

Апелляционный суд отменил приговор

Рафаэль Лусварги. Фото: соцсети
Рафаэль Лусварги. Фото: соцсети

Апелляционный суд отменил приговор наемнику "Донецкой народной республики" из Бразилии Рафаэлю Лусварге к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, однако арестовал его на два месяца, учитывая серьезность вменяемых ему обвинений. Об этом сообщает пресс-служба суда, передает телеканал "112 Украина".

По мнению суда, во время следствия и суда были нарушены права бразильца.

"Нарушения в уголовном производстве относительно Рафаэля Маркуса Лусварги являются существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона, поскольку помешали суду принять законное и обоснованное решение и в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 409 УПК Украины являются основанием для отмены судебного решения. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 415 УПК Украины, суд апелляционной инстанции отменяет приговор суда и назначает рассмотрение в суде первой инстанции, если установлены нарушения, предусмотренные пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7 части второй статьи 412 настоящего Кодекса", – говорится в сообщении.

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В то же время Маркуса Лусваргу оставили под арестом на два месяца до 15 октября, учитывая тяжесть и общественную опасность криминальных правонарушений, в которых его обвиняют.

Напомним, украинские спецслужбы рассказали подробности задержания известного наемника – бразильца Рафаэля Лусварги. Боевики на Донбассе называли его "бразильским рыцарем", однако во всем мире он нажил славу наемного убийцы и бандита.
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