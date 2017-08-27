День города в оккупированном Донецке: появились фото

В честь Дня города в оккупирвоанном Донецке, на центральной площади Ленина, проходит выставка дорожно-строительной и коммунальной техники, машин городских служб. Всего представлено больше 30 единиц различных машин и конструкций.

Дончане говорят, что в первый раз видят такое.

"Было много у нас выставок, но чтобы любоваться водовозкой или ассенизаторскими машинами, или дорожными знаками – такого еще не было, – говорит с недоумением житель города Алексей. – Я отдаю должное нашим коммунальщикам, которые держат город в чистоте и не прекращали работу даже под обстрелами. Но мне кажется – лучше было им дать какие-то денежные премии. Выставка самосвалов выглядит как-то глупо. Тем более что в Донецке знают – парк коммунальной техники обновился к Евро-2012, и с тех пор ничего нового не появилось. Так что чем тут любоваться – не пойму".

Жители Донецка констатируют, что с каждым годом жизни в оккупации их любимые праздники – День города и День шахтера – становятся больше похожими на фарс.

"Шахты закрываются и затапливаются, горняки месяцами не видят зарплаты – зато по всему Донецку развешаны пафосные борды с поздравлениями. И все главари в своих речах подчеркивают, как важен и почетен шахтерский труд, – говорит дончанка Алина. – Что касается города, то он постепенно затихает – люди продолжают уезжать, детей становится все меньше, скоро школы и детсады начнут закрывать из-за того что нет детей. И что мы тут празднуем, какой День города? Настоящий День города мы отметим после освобождения Донецка".

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