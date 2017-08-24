День Независимости на Донбассе: обстрелы и раненые

Сегодня, 08:19

Боевики не прекращают вооруженные провокации

Обстрелы продолжаются. Фото: AFP
Обстрелы продолжаются. Фото: AFP

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает Штаб военной операции.

В частности, рассказали в ведомстве, на Донецком направлении под ожесточенный обстрел попали жители Майорска. На Приморском направлении противник обстреливал опорные пункты сил АТО в окрестностях Павлополя, Широкино и Лебединского.

"В результате боевых действий один украинский защитник был ранен, один получил боевую травму. На большинство вооруженных провокаций врага наши бойцы отвечали плотным и агрессивным огнем", – отметили в Штабе.

Напомним, Россия готовит очередной "гумконвой" для вторжения в Украину на День Независимости.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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