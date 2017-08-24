День Независимости на Донбассе: в Украину вторгся очередной гумконвой РФ

Сегодня, 10:17

На оккупированные территории востока страны прибыли 56 грузовиков

В Украину вторгся очередной &quot;гумконвой&quot;. Фото: zn.ua
В Украину вторгся очередной "гумконвой". Фото: zn.ua

Сегодня утром, 24 августа, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного (68-го по счету) так называемого "гуманитарного конвоя". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Всего с 6.30 до 7.55 через российские пункты пропуска "Матвеев Курган" и "Донецк" на въезд в Украину последовало две колонны т.н. "гумконвоя" в составе 56 автомобилей. В грузовиках, якобы, перевозили детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское оборудование и учебную литературу", – рассказали пограничники.

Так как груз перемещался в закрытых упаковках, украинской стороне не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла около 55%.

Напомним, 67-й "гумконвой" РФ вторгся в Украину 27 июля. Украинской стороне, как и прежде, не удалось получить истинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре
пограничники, Донбасс, день независимости, рф, груз, пункты пропуска
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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