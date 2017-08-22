День шахтера в Донецке: выставка катков и поющие россияне

Сегодня, 11:23

Оккупационные власти решили "порадовать" горожан зрелищем коммунальной техники

В оккупированном Донецке готовятся к Дню шахтера. Фото: AFP
В оккупированном Донецке готовятся к Дню шахтера. Фото: AFP

В честь Дня шахтера и Дня города в оккупированном Донецке пройдут мероприятия, на которые боевики и оккупационные ведомства зазывают жителей подконтрольных официальным властям Украины территорий Донецкой области.

Как всегда, развлекательную программу в дни праздников обеспечат местные творческие коллективы, а одним из ключевых пунктов списка мероприятий станут сельскохозяйственные ярмарки в районах.

На площади Ленина пройдет выставка дорожно-строительной и коммунальной техники, спецтехники и машин городских служб. В парке Щербакова пройдет шоу ходулистов и мыльных пузырей. Вершиной празднования Дня шахтера и Дня города станет концерт с
участием группы "Бахыт-Компот", Стаса Костюшкина и проекта "A-Dessa", а также исполнительницы Клавы Коки и группы "Горячие головы".

Не обойдется без фейерверка, к которому многие дончане испытывают серьезное неприятие из-за его схожести со звуками обстрелов.

Напомним, украинские военные понесли потери на Донбассе.
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Автор:

Станислав Донец

Источник:

"Сегодня"

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